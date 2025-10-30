Dostlardan 102’nci yıl mesajları yağdı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü dünyada ve Türkiye'deki yabancı misyon temsilciliklerince de etkinlikliklerle kutlandı. Azerbaycan, Kırgızistan ve Pakistan'da 29 Ekim'e özel törenler düzenlendi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 29 Ekim dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur ve dinamik liderliği altında kaydettiği dikkat çekici dönüşüm ve ekonomik canlanması, küresel çapta takdir toplamıştır" ifadelerini kullandı.