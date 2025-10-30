Emine Erdoğan'dan "Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi"ne ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı'nın eşiyle ziyaret ettikleri "Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi"ne ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında, "Bu anlamlı buluşmanın, kültürel mirasın korunması ve insanlığın ortak değerlerinin yaşatılması yönünde farkındalık oluşturmaya vesile olmasını diliyorum." dedi.

Emine Erdoğan’dan Arkeolojinin Altın Çağı Sergisine ilişkin paylaşım
AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in eşi Charlotte Merz ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaret ettikleri "Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan’dan Arkeolojinin Altın Çağı Sergisine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi'nin eşi Charlotte Merz Hanımefendi ile Arkeoloji'nin Altın Çağı Sergisi'ni ziyaret ettik. 65 yıl sonra yeniden Anadolu ile buluşan Marcus Aurelius bronz heykelini ve farklı antik kentlerden ilk kez bir araya getirilen 485 eseri yakından tanıdık.

Emine Erdoğan’dan Arkeolojinin Altın Çağı Sergisine ilişkin paylaşım

Bu buluşmanın, kültürel mirasın korunması ve insanlığın ortak değerlerinin yaşatılması yönünde farkındalık oluşturmaya vesile olmasını diliyorum."