FETÖ’den ihraç edilen eski hakim Yaşar Akyıldız’ın yargılanmasına devam edildi

Eski hakim Yaşar Akyıldız'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davaya, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Akyıldız, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Mahkeme başkanı, sanık Akyıldız'ın avukatının mahkemeye mazeret dilekçesi sunduğunu bildirdi.

Savunma için söz verilen Sanık Akyıldız, avukatının sunduğu mazeret dilekçesinin kabul edilmesini ve mahkemeden mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Akyıldız, "Uzun süredir tutukluyum. Tutukluluğum cezaya dönüştü. Ayrıca mahkemeden banka hesaplarım üzerindeki blokenin de kaldırılmasını talep ediyorum." dedi. Duruşma savcısı ise önceki celse vermiş olduğu mütalaayı tekrar ettiğini ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti , sanık Akyıldız'ın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.