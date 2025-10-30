Göz kamaştıran seviyeye ulaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan özetle şöyle konuştu:

Şehit ve gazilerimizin mukaddes emanetini muhafaza etmekle kalmayıp o emaneti çok daha yükseklere taşımak, hükümetimizin temel önceliğidir. Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, her metrekaresinde güvenliğin ve huzurun en üst seviyede egemen olduğu bir Türkiye'yi, sabırla, azimle, sağduyu ve soğukkanlılıkla inşa etmekte kararlıyız.

Bugün, 102 yıl öncesine göre çok farklı bir noktadayız. Savunma sanayiinden ekonomiye, ulaştırmadan eğitime, ticaretten sağlığa, dış politikaya, teknolojiye, turizme kadar her alanda geçmişle kıyas dahi yapılamayacak ölçüde büyük bir kalkınma seferberliği içindeyiz. Cumhuriyeti, salonlara ve gardıroplara indirgemeye çalışan "slogan cumhuriyetçilerine" aldırmadan; Cumhuriyete asıl hizmetin eser ve hizmetle olacağını 81 vilayetimize kazandırdığımız devasa yatırımlarla ortaya koyuyoruz.

DAYANAĞIMIZ MİLLETİN İRADESİ

Türkiye'yi ve Türk demokrasisini güçlendirme davamızda, son 23 yıldır en önemli dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir. İnşallah bu irademiz sapasağlam ayakta olduğu sürece, bu millet binlerce yıldır olduğu gibi birbiriyle muhabbetle kucaklaştığı müddetçe, Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili ve harici odak yok. Vatanımızı, yalnızca aziz şehit ve gazilerimizin değil, aynı zamanda Rabbimizin de emaneti olarak görüyoruz. Bu yüzden, devletimizi ilelebet payidar kılmak, milletimizi asırlık hayalleriyle buluşturmak için yoğun bir mücadele yürütüyoruz.

Kurtuluş Savaşı'nda kağnıyla mermi taşıyan kahramanlardan aldığımız güçle, artık kendi tankımızı, kendi savaş gemilerimizi, kendi insansız hava araçlarımızı, kendi helikopterimizi, kendi savaş uçağımızı yapıyoruz. Türkiye'nin kısa sürede ulaştığı bu göz kamaştıran seviye, hiç şüphesiz, Cumhuriyetimizi kuranların tahayyül ve tasavvur ettikleri seviyedir.

Dostlarımızı en zor zamanlarında yalnız bırakmıyor; dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumların imdadına koşuyoruz. Savaş ve çatışmaların sona erdirilmesinden insanî kriz ve afet bölgelerindeki yardım çalışmalarına; kurumlarımızla, kadrolarımızla hem sahada hem de masada güçlü bir varlık gösteriyoruz. 102 yıllık Cumhuriyet tecrübemizin ışığında, tüm bu başarıları çok daha yüksek seviyelere çıkartacağız.

6 YIL İÇERİSİNDE 250 ALTAY TANKI

Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Ana muharebe tankımız ALTAY'ın Silahlı Kuvvetlerimize teslimini gerçekleştirdik. İnşallah 6 yıl içerisinde, 250 adet tankı daha orduya teslim edeceğiz" dedi.

SİYASİLERDEN YOĞUN KATILIM

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki programa; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine üyeleri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.