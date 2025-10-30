Hedefimiz emanete layık olmak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, diplomatlar, bakanlar, milletvekilleri ve diğer sivil-askeri yetkililer katıldı. Cumhurbaşkanı Erhürman, "Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik eden Atatürk'ün ortaya koyduğu kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülük Kıbrıs Türk halkına da yön verdi. Yegâne hedefimiz, bizlere miras bıraktığınız değerleri daha da ileriye taşımak, emanetinize layık olmak" dedi. Bu arada, NATO'nun X hesabından yapılan Türkçe paylaşımda Cumhuriyet Bayramı kutlandı.