MSB duyurdu: Eurofighter için İngiltere ile imzalar atıldı

"7 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin huzuru ve devletin bekası için durmaksızın çalışmaya devam ettiğini söyleyen Tuğamiral Zeki Aktürk bu kapsamda son bir haftada gerçekleştiren faaliyetler hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde; 7 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş. Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 406) kilometre olmuştur."