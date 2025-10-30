MSB duyurdu: Eurofighter için İngiltere ile imzalar atıldı
Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada İngiltere ile Eurofighter imzaların atıldığı belirtildi. Açıklamada "Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini'dir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Millî Savunma Bakanlığı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.
"7 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU"
Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin huzuru ve devletin bekası için durmaksızın çalışmaya devam ettiğini söyleyen Tuğamiral Zeki Aktürk bu kapsamda son bir haftada gerçekleştiren faaliyetler hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde; 7 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş. Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 406) kilometre olmuştur."
"SINIRLARIMIZDAN YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 181 ŞAHIS YAKALANDI"
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarda da etkin güvenlik tedbirleri aldığını ve bu kapsamda hudutlarda gerçekleşen faaliyetler hakkında da bilgi veren Aktürk, "Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 şahıs yakalanmış, 881 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 205, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 600 olmuştur. Ayrıca; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde; Van hudut hattında 123 kilogram uyuşturucu madde ile Hakkâri hudut hattında 36 kilogram sarma altın ele geçirilmiştir."