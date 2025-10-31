Başkan Erdoğan, Külliye’de Almanya Şansölyesini ağırladı: AB’ye tam üyelik stratejik hedef

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu:

Merz ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Görüşmelerimizde iki yakın NATO müttefiki olarak ortak çıkarlarımız zemininde ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri ele aldık. Ayrıca, stratejik hedef olarak gördüğümüz Avrupa Birliği'ne tam üyeliğimiz noktasında kendilerinden beklentilerimizi ifade ettik. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda sergilediği kararlı iradenin, Birlik nezdinde hak ettiği karşılığı görmesi durumunda çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında Türkiye- Birlik ilişkilerinin stratejik öneminin daha iyi anlaşılacağına inanıyorum.

Bugün, Batı Almanya ile Türkiye arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 64. yıldönümünü idrak ediyoruz. Sıla hasretiyle Almanya'ya gidenler, bugün 3.5 milyona varan nüfuslarıyla Almanya'nın kalkınmasına her alanda büyük katkı sunuyor. Almanya'daki kardeşlerimizin yıllara sari kazanımlarının korunmasına verdiğimiz önemin altını çizdik, İslam karşıtlığıyla mücadeleye atfettiğimiz ehemmiyeti vurguladım.

Almanya, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı. 50 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Gerek ticaretimizi gerek müşterek yatırımları bir üst seviyeye taşıyacak savunma işbirliği konusunu, Eurofighter uçaklarının temin süreci gibi olumlu adımları Sayın Şansölye ile değerlendirdik.

MERZ: SİZİ AB'DE GÖRMEK İSTERİZ

Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz.

Yeni bir jeopolitik sürece giriyoruz. Avrupa olarak stratejik partnerliklerimizi geliştirmeliyiz. Türkiye dış politika ve güvenlik konularında çok önemli bir aktör. Yeni bir stratejik işbirliği başlatacağız. Türkiye'nin 20 Eurofighter almasından memnunuz.

Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes gerçekleşemezdi. Erdoğan'a bu nedenle teşekkür ettim.

TÖRENDEKİ YERİNİ ERDOĞAN GÖSTERDİ

Külliye'deki resmi törende ilginç anlar yaşandı. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, tören alanında duracağı yeri şaşırdı. Başkan Erdoğan'ın gösterdiği yeri anlayamayan Almanya Şansölyesi bir süre duraksadıktan sonra yerine geçebildi. Erdoğan ve Merz'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı. Merz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

'İSRAİL KENDİNİ SAVUNUYOR' DİYEN MERZ'E TEPKİ:

ALMANYA SOYKIRIMI GÖRMÜYOR MU?

Basın toplantısının son bölümünde "İsrail kendini savundu" diyen Almanya Başbakanı Merz'e tepki gösteren Erdoğan, "Sayın Şansölye'nin bir konusuna maalesef katılamıyorum. O da şudur: Bir defa bu süreç içerisinde ne yazık ki 60 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı burada öldürülmüştür. Hamas'ın elinde bombalar yok. Hamas'ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail'in elinde mevcut ve İsrail bu silahları kullanarak örneğin dün akşam yine bu bombalarla özellikle Gazze'yi vurmuştur. Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz? Almanya olarak bunları takip etmiyor musunuz?" dedi.

Almanya, Türkiye ve bölge ülkelerinin katliamı engellemesinin insani bir görev olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Bunlar Gazze'yi açlıkla, soykırımla terbiye etmenin gayreti içerisinde oldu ve hâlâ da bu devam etmekte. Gazze'ye yiyecek gönderilmesi noktasında örneğin Kızılay'ımız oraya gıda yardımı yapamamakta. Kızılhaç devamlı tehdit altında. Biz şu ana kadar 100 bin tonun üzerinde oraya gıda yardımı ulaştırmaya çalıştık ama yeterli değil. Buraya bu yardımların devamı şart. Herkes elini taşın altına koymalı" diye konuştu.

İBB SORUSUNA DERS GİBİ CEVAP

Başkan Erdoğan, bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yönelik dava üzerinden yönelttiği soruya, "Kim hangi makamda olursa olsun, bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamazsınız. Hangi makamda olursanız olun eğer hukuku ayaklar altına alırsanız, yargı devletinde yargı makamları ne gerekiyorsa onu yapmak zorundadır. Eğer yapmazlarsa bu defa yolsuzluk, hırsızlık, her tür yanlış alır başını gider. Nitekim İstanbul'daki süreç böyle işlemiştir ve şu anda da bu süreci yargı kendisine terettüp ettiği şekilde işletmektedir ve gereğini de yapmaktadır" şeklinde yanıt verdi.

ANKARA KRİTERLERİYLE DÜNYAYA AÇILIRIZ

Başkan Erdoğan basın toplantısında bir gazetecinin, Türkiye'nin AB üyeliği ve Kophenag Kriterleri ile ilgili sorusuna "Ankara Kriterleri" vurgusu yaparak yanıtladı. Erdoğan, "Kopenhag kriterleri bizim için olumsuz bir yaklaşım süreci değil. Eğer Kopenhag kriterleri noktasında Türkiye'ye yaklaşılıyorsa bizim de bunun karşısında Ankara kriterlerimiz vardır. Ankara kriterleriyle biz Avrupa'ya ve dünyaya açılırız. Çünkü Türkiye sıradan bir Avrupa veya Asya ülkesi değil. Türkiye, dünyada en iyi işleten ve işleyen bir demokrasi ülkesidir ve bu konuyla ilgili de herhangi bir sıkıntısı yoktur" cevabını verdi.

MİLLET KÜTÜPHANESİNDE 'MESNEVİ' HEDİYESİ

Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in eşi Charlotte Merz ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Charlotte Merz'e Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin Almanca baskısını ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan "Türkiye" tanıtım kitabını hediye etti. Lider eşleri, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji projesi "Geleceğe Miras" kapsamında yapılan kazılarla bulunan eserlerin yer aldığı "Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi"ni de gezdi. First Lady'ler, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklarla bir araya geldi. Emine Erdoğan, "Medeniyetimizin ilim ve kültür birikimini yansıtan nadir eserleri, el yazmalarını ve seçkin koleksiyonları tanıtmaktan memnuniyet duydum" dedi. ANKARA