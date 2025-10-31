AK Parti’den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik saygısızlığa sert tepki: Sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir

"SADECE SİYASETİ ZEHİRLEME FAALİYETİ"

Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarfedilen saygısız sözler Yüce Meclis'imize de saygısızlıktır. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir."