Altın anlaşma

İspanya hükümetinin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in satın alımına onay vermesi Yunanistan'da yankılandı. Skai gazetesi "Bu karar, Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'nin savunma sanayiine olan güvenin ve ilginin arttığının göstergesi" ifadesini kullandı. Banking News isimli haber sitesinde de Ankara- Madrid arasındaki 45 adet Hürjet'in satışı konusunda anlaşmaya dair "Yunanistan'da umutsuzluk: Türkiye güçleniyor" başlığı atıldı.

STRATEJİK HAMLE

Ethnos gazetesinde ise "Türkiye ile Avrupa arasındaki savunma anlaşmaları birbirini izliyor" denildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Europost, haberi "Erdoğan müttefiklerimizle 'altın anlaşmalar' yapıyor" başlığıyla duyurdu. Yunan basınından Ethnos ise gelişmeyi, "Türkiye ile Avrupa arasındaki savunma anlaşmaları birbirini izliyor. Bu durum yalnızca diplomatik ilişkilerin değil, aynı zamanda Avrupa kıtasıyla savunma ilişkilerinin de yakınlaştığını gösteriyor" sözleriyle değerlendirdi. Haberde ayrıca, "İspanya ile yapılan anlaşma, Türkiye'den bir NATO üyesi ülkeye gerçekleştirilen ilk jet uçağı ihracatıyla Türk savunma sanayiinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Aynı zamanda Türk şirketlerinin bugüne kadar Batı Avrupa şirketlerine kapalı olan Avrupa savunma pazarlarına daha fazla nüfuz edebilmesi için stratejik bir sıçrama tahtası görevi görüyor" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'YE DUYULAN GÜVEN

SL Press de Madrid-Ankara hattındaki anlaşmanın İspanya'nın Türk savunma sanayiine duyduğu güvenin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Haberde, "Madrid, başlangıçta 1.75 milyar euroluk bir bütçeyle 24 ila 30 uçak tedarik etmeyi planlıyordu. Ancak program, 45 uçağa çıkarılarak toplam maliyet 3.12 milyar euroya yükseltildi. Sözleşme yalnızca uçakları değil, yeni nesil uçuş simülatörleri, bilgisayar eğitim merkezleri, eğitmen eğitim programları ve ilk teknik desteği de içeren kapsamlı bir eğitim sistemini kapsıyor" denildi.