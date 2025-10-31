Diyarbakır kaya petrolü merkezi oluyor: Tam 400 milyar dolar değerinde! Ezber bozan adımlar Berat Albayrak’ın hamlesiyle başlamıştı...

"YER ALTI KAYNAKLARIMIZ ÇIKARILDIKÇA DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ AZALACAK"

Esnaf Sedat Korkmaz ise, "Güney ve Doğu Bölgelerinde yer altında zengin petrol kaynaklarının olduğu uzun yıllardır söyleniyor. 40 yıl aradan sonra bu kaynaklara ulaşılmaya başlandı. Her keşif bizi de mutlu ediyor, heyecanla bu gibi keşiflerden müjdeler bekliyoruz. Bu iklimin ve TPAO'nun azimli çalışması sonucu, ülkemizin bir kaç yıl içerinde dışa bağımlılığı da ortadan kalkacaktır" dedi.