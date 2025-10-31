Diyarbakır kaya petrolü merkezi oluyor: Tam 400 milyar dolar değerinde! Ezber bozan adımlar Berat Albayrak'ın hamlesiyle başlamıştı...
Diyarbakır’da 400 milyar dolar değerinde kaya petrolü bulunması bölge halkında büyük bir heyecan yarattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak’ın hamlesiyle başlatılan milli enerji projesiyle bölgede, üst üstte yeni keşifler yapılıyor. Kaya petrolü ile ilgili Diyarbakırlılar SABAH'a konuştu ve heyecanlarını dile getirdi.
Gabar ve Van'daki petrol keşiflerinin ardından Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde de 4 ayrı noktada kaya petrolü keşif yapıldı. 6,1 milyar rezervi olan ve 400 milyar dolar değerindeki kaya petrolü Diyarbakır'da da heyecan yarattı.
Huzurun da sağlanmasıyla birlikte bölgenin yıllardır toprağın altında yatan zengin yeraltı kaynakları Türkiye ekonomisine kazandırılarak Güneydoğu'nun da kalkınmasına ve zenginleşmesine yol açacak.
Kaya petrolü ile ilgili Diyarbakırlılar SABAH'a konuştu. Esnaf Süleyman Peker, "Yıllarca yaşanan olaylar nedeniyle yer altı kaynaklarına ulaşılamıyordu. Sağlanan huzur ortamı ve hükümetin milli enerji hamlesiyle zengin yer altı kaynaklarımız keşfedilmeye başladı. Gabar'dan sonra petrolün yeni merkezinin Diyarbakır olacağı inancındayız. Bulunan petrol, doğal gazlar hem bölgemize hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.