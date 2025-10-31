İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Hüseyin Gün hakkında açıklama

CHP’li Murat Emir “Casusluk” suçundan tutuklu Hüseyin Gün’ün 3 boyunca cezaevine dönmediğini iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı o iddiaları reddederek “Emniyette ifade veriyordu. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.” dedi.

Deniz YUSUFOĞLU

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in TBMM'de 'casusluk' suçundan tutuklu bulunan Hüseyin Gün'ün cezaevinden alınıp 3 gün boyunca geri dönmediğini iddia etmişti. Savcılık Emir'in iddialarına açıklık getirmekte o süreçte emniyette ifade verdiğini açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre; Hüseyin Gün'ün tutuklu olduğu cezaevine SEGBİS aracılığıyla bağlanılarak rızası alındı. Ardından savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği karar verdi ve Gün, 24 Ekim'den itibaren 4 gün süre ile cezaevinden alınarak emniyette tutuldu.

EMNİYETTE İFADESİ ALINDI

Bu gözaltı sürecinde Hüseyin Gün'e soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre sorular yöneltildi. Bu sorular 'suç örgütü yöneticisi olma' ve 'casusluk' suçları kapsamındaydı. Emniyet ve savcılık tarafından alınan ifadelerinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle 'casusluk' suçu kapsamında bilgiler verdiği iddia edildi. İşlemlerinin tamamlanması ardından Hüseyin Gün yeniden cezaevine gönderildi.