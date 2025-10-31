Karadeniz’deki mayınları Türkiye temizleyecek

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle 26 ülkeden 44 gözlemcinin katılımıyla Saros Körfezi'nde düzenlenen "Nusret- 2025 Davet Tatbikatı" devam ediyor. Katılımcı birlik ve komutanlıkların, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirme amacıyla düzenlenen tatbikatta,

Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesi maksadıyla verilebilecek göreve yönelik Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) eğitimleri de icra edildi. Taktik Pençe Harekâtı kapsamında bölgeye sevk edilen SAS komandolarının helikopterden atlayarak fünye yerleştirdikleri yerli MALAMAN akıllı dip mayınları imha edildi .

C-130 tipi uçakla havadan denize bırakılan ve ROV cihazıyla tespit edilen mayınlar, mayın harbi dalgıçları tarafından patlatıldı. Tatbikat kapsamında, Saros Körfezi'nde Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirildi. Türkiye'nin Karadeniz'de mayın harekâtına hazır olduğunu dünyaya gösterdiklerini belirten Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Gerek emir komuta sistemleri, gerek yerli mayın, gerek sensör cihazlarının burada kullanımına şahit olduk" dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da "Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin ardından Karadeniz'deki bütün mayınları Türkiye olarak, Türk Deniz Kuvvetleri olarak biz temizleyeceğiz. Yapmış olduğumuz bu tatbikat Karadeniz'de icra edeceğimiz mayın temizliği faaliyetlerinin bir provasıdır" diye konuştu.