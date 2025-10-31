Slovakya’da yayalar için hız sınırı getirildi

Slovakya'da güvenliği artırmak gerekçesiyle kentsel alanlardaki kaldırımlarda azami hız, saatte 6 kilometre olarak belirlendi. Söz konusu hız sınırı, kaldırımları kullanma izni olan yayaların yanı sıra bisiklet, paten ve scooter sürücüleri için de geçerli olacak. Yasa, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Bir insanın ortalama yürüme hızı genellikle saatte 4 ila 5 kilometre arasında değişiyor. İngiliz Kalp Vakfı ise saatte 6.4 kilometrelik bir hızın, iyi bir fiziksel forma sahip kişiler için orta düzeyde kabul edildiğini açıklamıştı.