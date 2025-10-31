Son dakika: ‘İstanbul Senin’ operasyonunda 4 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileriyle konum bilgilerinin 2 farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 'dark web' üzerinden satışa çıkarıldığı belirlenmişti.

5 GÖZALTI

'İBB Hanem' isimli alt uygulamada ise 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlendiği ve program dışına sızdırıldığı tespit edilmişti ve eyleme ilişkin 6 şüpheli geçtiğimiz gün tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen, İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'ndan Sezgin Paydaş ve İsmet Korkmaz ile İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli Ulaş Yılmaz ve 2 şüpheli daha olmak üzere toplam 5 kişi hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' ve 'Suç örgütüne üye olma' dan gözaltına alınmıştı.

4 TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.