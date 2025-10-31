Terör örgütü SDG’yi dikkatle izliyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamalar şu şekilde:

EUROFIGHTER TEDARİKİ: Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır. 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5.4 milyar İngiliz Sterlini'dir.

SURİYE'DE SON DURUM: Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümeti'ne entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.

Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir.

GAZZE GÖREV GÜCÜ: Gazze'de bir görev gücünün teşkiline yönelik, muhataplarımız ile yürütülen temaslar devam etmektedir.

49 SURİYELİ ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLIYOR: 49 Suriyeli öğrencinin Harp Okullarımızda bugün eğitime başlaması planlanmaktadır.

İSRAİL ATEŞKESE UYMALI: İsrail'in anlaşmaya tümüyle uyması elzemdir.