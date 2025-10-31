Türkiye uyumadı

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan vatandaşlar gece geç saatlere kadar süren fener alaylarına da katıldı. İzmir'de kutlamalar kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Fener alayına kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Konak Saat Kulesi önünde toplanan kalabalık, bandonun çaldığı marşlar eşliğinde Alsancak yönüne yürüdü. Yürüyüşte 350 metrelik Türk bayrağı da taşındı. Katılımcılar, yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda sonlandırdı.

MEYDANLAR DOLDU TAŞTI

Kütahya'da vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Çanakkale Valiliği'nce düzenlenen fener alayı da, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşale taşıyan grup, İnönü Caddesi ve Kordon boyunda yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı. Binlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde marşlar söyledi. Zonguldak'ta da akşam saatlerinde Fener Alayı düzenlendi. Her milli bayrama 15 yıldır evinden getirdiği büyük bir Atatürk portresiyle katıldığını söyleyen emekli madenci Şükrü Çepni (80), fener alayının en önünden yürüdü. Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Atatürk Caddesi'nde ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyarak korteje eşlik eden vatandaşlar, marşlar söyleyerek Atatürk Meydanı'na yürüdü. Kutlamalara katılan motosiklet sürücüleri de konvoy oluşturdu. Edirne Valiliği tarafından, Cumhuriyet'in 102'nci yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen resepsiyonda, Meriç Nehri'nde ilk kez kayıklarla fener alayı geçişi yapıldı. Sakarya ve çevre illerde de Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı. Düzce'de düzenlenen fener alayı için vatandaşlar İstanbul Caddesi Nezih Tütüncüoğlu Kavşağı'nda toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Anıtpark Meydanı'na yürüyen vatandaşlara Düzce Belediyesi Bando Takımı marşlar çalarak eşlik etti. Trabzon, Artvin, Giresun, Kars, Erzurum ve çevre illerde de Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Trabzon'da organize edilen fener alayı etkinliğinde Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve vatandaşlar, Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayarak bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na yürüdü. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Resepsiyonu'na vatandaşlar da katıldı.