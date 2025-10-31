Türkler hava üstünlüğünü güçlendiriyor

Türkiye'nin İngiltere ile imzaladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı alım anlaşması yankı yaratmaya devam ediyor. İsrail basınından Nziv'in "İngiltere, Türkiye'ye tedariki İsrail'i tehlikeye atacak" başlıklı haberinde, Ankara'nın bu hamlesinin bölgedeki güç dengelerini değiştirecek nitelikte olduğu ve Tel Aviv'i alarma geçirecek kritik bir gelişme olarak değerlendirildiği vurgulandı. Haberde, Türkiye'nin yalnızca İngiltere'den değil, Katar ve Umman üzerinden de 24 ek uçak tedarik etme planlarını sürdürdüğü belirtildi. Nziv, bu adımın Türkiye'nin bölgedeki hava üstünlüğünü güçlendirme ve savunma kapasitesini artırarak bölgesel etkisini pekiştirme stratejisi olarak öne çıktığını kaydetti. Öte yandan haberde anlaşmanın sadece uçak alımını kapsamadığı, aynı zamanda 200 kilometre menzilli MBDA Meteor uzun menzilli havahava füzeleri ve Brimstone kara saldırı füzeleri dahil kapsamlı bir silah paketinin de bulunduğu belirtildi. MBDA Meteor füzesi uzun menzilli olmasıyla dikkat çekiyor. Eurofighter Typhoon gibi modern savaş uçaklarında kullanılan füze, yaklaşık 200 km menzilli.