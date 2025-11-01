Adalet Bakanı Tunç: Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı tamamlanan Besni Adalet Sarayı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşma yaptı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

Törende konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize daha çok eserler kazandıracağız. Bizim siyasetimiz eser siyaseti. Birileri karalama siyaseti yapabilir ama biz onlara hiç aldırış etmeden eser üretmeye, bu ülke için, bu millet için değer üretmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyıl'ını inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyıl'ını, "Terörsüz Türkiye" ile inşa edeceğiz" dedi.

"41 YILLIK TERÖR BELASINDAN KURTULMANIN EŞİĞİNDEYİZ"

Türkiye'nin 41 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Tunç, "Bu uğurda çok büyük ekonomik kayıplar yaşadık. Şehitler verdik, gaziler verdik. Ama artık bu beladan kurtulmanın eşiğindeyiz. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. Onlar terörsüz bir Türkiye idealiyle canlarını verdiler. Biz de o emanete sahip çıkarak milletimizin istediği her şeyi gerçekleştirme gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"YAVRULARIMIZA HUZURLU BİR GELECEK BIRAKACAĞIZ"

Türkiye'yi terörden arındırarak genç nesillere güvenli bir ülke bırakmakta kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, "Ülkemizi terörden kurtararak yavrularımıza huzurlu bir geleceği kazandıracağız. Bu bizim görevimizdir. Hiçbir sabotaja fırsat vermeyeceğiz, karalamalara fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

"YOL HARİTAMIZ MİLLETİN MENFAATİ"

Adalet alanında yapılan reformların devam edeceğini de belirten Tunç, "Meclisimizin alacağı kararlar, komisyonların önerileri bundan sonraki adımlarımızda yol haritamız olacak. Milletimizin menfaatine olan ne varsa onu yapmanın gayreti içinde olacağız" dedi. Yeni Adalet Sarayı'nın Besni'ye ve Adıyaman'a hayırlı olmasını dileyen Tunç, konuşmasını "Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz, huzurlu ve güçlü bir Türkiye ile inşa edeceğiz" sözleriyle tamamladı.