Alman Basını: Türkiye’yle yeni dönem başlıyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in önceki gün Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret, Alman medyasında geniş yankı buldu. Ziyaret, Almanya'da "ilişkilerde yeni dönem" olarak değerlendiridi. Haberlerde Gazze'deki soykırımın iki lider arasındaki en büyük görüş ayrılığı olarak öne çıktığı vurgulandı. Die Welt, ziyareti "Merz, Türkiye ile stratejik ortaklığı güçlendirmek istiyor" başlığıyla duyurdu. Haberde, Almanya'nın uzun süredir inişli çıkışlı seyreden Ankara ilişkilerini yeniden inşa etmeye çalıştığı vurgulandı. Gazete, Merz'in Türkiye'yi "Avrupa'nın güvenliği açısından vazgeçilmez ortak" olarak tanımladığını ve savunma sanayiinde ortak projelere kapı araladığını yazdı. Haberde Erdoğan'ın ise Almanya ile "ortak savunma sanayii üretimi" çağrısı yaptığı belirtildi.

ERDOĞAN NET KONUŞTU

Süddeutsche Zeitung ise görüşmenin en çetrefilli konusunun Gazze olduğunu belirtti. Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Erdoğan net konuştu, Merz ise denge aradı" yorumunu yaptı. Haberlerde Merz'in Ankara ziyaretine eşi Charlotte Merz'in de eşlik etmesine geniş yer verilerek "Bu nadir bir dostluk jesti" denildi.