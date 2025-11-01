Casusluk soruşturmasında çarpıcı detaylar: Eski CIA çalışanı Aaron Barr, İBB Sözcüsü Murat Ongun’un telefonuna casus yazılımın yüklendiğini tespit etmiş!

İngiliz ve Amerikan istihbaratının üst düzey yetkilileriyle bağlantısı ortaya çıkan Hüseyin Gün ifadesinde, Murat Ongun 'un cep telefonuna casus yazılımın yüklendiğinin tespit edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Hüseyin Gün, "O dönemde eski istihbaratçı Aaron'ın bana gönderdiği ve devamında Necati Özkan isimli şahsa ilettiğim raporda Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendiği belirtilmişti.

Bu verilere Aaron kişisel telefonlara ulaşması üzerine ulaşmıştı. Ben de bu bilgileri önlem alması açısından Necati'ye (Necati Özkan) aktardım. Murat Ongun'a iletip iletmediğini bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı özel toplantılarda veri sızma ihtimaline karşı uyarmıştım. Bu bilgiler teknik ekibimin derin analizi sonucunda bana ulaştı. Ben de Necati Özkan'a bilgilendirme yaptım" ifadelerini kullandı.