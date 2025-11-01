Casusluk soruşturmasında çarpıcı detaylar: Eski CIA çalışanı Aaron Barr, İBB Sözcüsü Murat Ongun’un telefonuna casus yazılımın yüklendiğini tespit etmiş!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında “casusuluk” suçundan başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında şüpheli Hüseyin Gün, ifadesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un telefonuna casus yazılımın yüklendiğinin Aaron Barr (eski CIA çalışanı) tarafından tespit edildiğini söyledi. Öte yandan, Hüseyin Gün’ün Wickr isimli haberleşme uygulaması üzerinden Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan’ı Murat Ongun konusunda uyardığı öğrenildi.
GÜN: "ESKİ İSTİHBARATÇI AARON'IN BANA GÖNDERDİĞİ RAPORDA MURAT ONGUN'UN TELEFONUNA CASUS YAZILIM YÜKLENDİĞİ BELİRTİLMİŞTİ"
İngiliz ve Amerikan istihbaratının üst düzey yetkilileriyle bağlantısı ortaya çıkan Hüseyin Gün ifadesinde, Murat Ongun'un cep telefonuna casus yazılımın yüklendiğinin tespit edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Hüseyin Gün, "O dönemde eski istihbaratçı Aaron'ın bana gönderdiği ve devamında Necati Özkan isimli şahsa ilettiğim raporda Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendiği belirtilmişti.
Bu verilere Aaron kişisel telefonlara ulaşması üzerine ulaşmıştı. Ben de bu bilgileri önlem alması açısından Necati'ye (Necati Özkan) aktardım. Murat Ongun'a iletip iletmediğini bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı özel toplantılarda veri sızma ihtimaline karşı uyarmıştım. Bu bilgiler teknik ekibimin derin analizi sonucunda bana ulaştı. Ben de Necati Özkan'a bilgilendirme yaptım" ifadelerini kullandı.