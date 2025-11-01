Casusluk soruşturmasında çarpıcı detaylar: Eski CIA çalışanı Aaron Barr, İBB Sözcüsü Murat Ongun’un telefonuna casus yazılımın yüklendiğini tespit etmiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında “casusuluk” suçundan başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında şüpheli Hüseyin Gün, ifadesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un telefonuna casus yazılımın yüklendiğinin Aaron Barr (eski CIA çalışanı) tarafından tespit edildiğini söyledi. Öte yandan, Hüseyin Gün’ün Wickr isimli haberleşme uygulaması üzerinden Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan’ı Murat Ongun konusunda uyardığı öğrenildi.

BARIŞ SAVAŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturması sürüyor.

GÜN: "ESKİ İSTİHBARATÇI AARON'IN BANA GÖNDERDİĞİ RAPORDA MURAT ONGUN'UN TELEFONUNA CASUS YAZILIM YÜKLENDİĞİ BELİRTİLMİŞTİ"

İngiliz ve Amerikan istihbaratının üst düzey yetkilileriyle bağlantısı ortaya çıkan Hüseyin Gün ifadesinde, Murat Ongun'un cep telefonuna casus yazılımın yüklendiğinin tespit edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Hüseyin Gün, "O dönemde eski istihbaratçı Aaron'ın bana gönderdiği ve devamında Necati Özkan isimli şahsa ilettiğim raporda Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendiği belirtilmişti.

Bu verilere Aaron kişisel telefonlara ulaşması üzerine ulaşmıştı. Ben de bu bilgileri önlem alması açısından Necati'ye (Necati Özkan) aktardım. Murat Ongun'a iletip iletmediğini bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı özel toplantılarda veri sızma ihtimaline karşı uyarmıştım. Bu bilgiler teknik ekibimin derin analizi sonucunda bana ulaştı. Ben de Necati Özkan'a bilgilendirme yaptım" ifadelerini kullandı.

"MURAT ONGUN'UN CEP TELEFONU UZAKTAN ERİŞİMLİ DİNLEMEYE İZİN VEREBİLECEK CASUS YAZILIM İLE ENFEKTE OLMUŞ DURUMDA"

Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin incelenmesinde, Wickr isimli haberleşme uygulaması üzerinden Necati Özkan'la yazışmaları tespit edildi. Wickr isimli haberleşme programında "jupiter1881" rumuzunu Hüseyin Gün'ün, "Bluestar81" rumuzunu Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanya direktörü Necati Özkan'ın kullandığı öğrenildi.

Hüseyin Gün'ün Wickr isimli haberleşme uygulaması üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan'ı uyardığı tespit edilmişti. "Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olmuş durumda. Bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesi çok önemlidir."

HÜSEYİN GÜN, AARON BARR'LA ORTAK

Hüseyin Gün'ün ifadesinde geçen isim olan eski CIA çalışanı Aaron Barr, 25 yılı aşkın süredir ABD istihbarat ve siber güvenlik alanında çalışmış bir uzman. Siber güvenlik firması HBGray Federal'in CEO'su olarak görev yaptı. Şu anda PİİQ Medya şirketinin kurucu ortağı ve teknik direktörü olarak görev yapmakta.

Hüseyin Gün, PİİQ Medya'da Aaron Barr'la ortak olarak çalışıyor. Hüseyin Gün ifadesinde; "PİİQ Medya söylemiş olduğumuz analizi yapan şirketimin adıdır. Şirketim olarak bahsettiğim ve Aaron Barr ile ortak olduğum şirkettir. Diğer ortaklarımız Darren Miller ve Ed Suirsky idi. Bu kişiler küçük ortak idi. Darren Miller emekli polistir.

Derinlemesine analiz açık kaynak araştırmasıdır" ifadelerini kullandı. Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklandı ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği ve farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edildi.