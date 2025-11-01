Ekrem İmamoğlu duruşma salonunu siyasi şova çevirmişti! Artık izin verilmeyecek: Yeni düzenleme geliyor

Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen diploma davasını bir “siyasi şova” dönüştürmesi, yargı yönetiminde yeni bir düzenleme sürecini tetikledi. Bakırköy Başsavcılığı, bundan böyle cezaevi kampüslerinde yapılacak tüm duruşmaların planlama ve koordinasyonunu tek elden yürütecek.

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 07:50

Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen diploma davasını bir "siyasi şova" dönüştürmesi, yargı yönetiminde yeni bir düzenleme sürecini tetikledi. Silivri ve Metris Ceza İnfaz Kurumları idaresinden sorumlu olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bundan böyle cezaevi kampüslerinde yapılacak tüm duruşmaların planlama ve koordinasyonunu tek elden yürütecek.

ÖNCEDEN ONAY ŞARTI 22 Ekim tarihli yazıyla, Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içerisindeki 9 duruşma salonunun tahsis ve kullanım usulü yeniden belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman imzasını taşıyan resmi yazıda, "Mahkemelerin birbirlerinden habersiz aynı salonu talep etmeleri planlamada aksaklığa neden olmaktadır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, güvenlik tedbirleri ve dosya taraf sayısına göre uygun salon planlaması yapılabilmesi için tüm taleplerin Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden koordine edilmesi gerekmektedir" denildi.