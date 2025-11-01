Emine Erdoğan, Ara Güler sergisini açtı

Emine Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Vakıfbank Sanat Galerisi'nin ilk sergisi olan Ara Güler Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. 2018'de hayatını kaybeden Ara Güler'in 114 adet eserinden oluşan bir sergi açılışında

Erdoğan kurdeleyi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, oyuncu Tolga Sarıtaş, Vakıfbank Voleybol takımı oyuncusu Zehra Güneş ile birlikte kesti.

Emine Erdoğan, "İlk serginin, şehrin belleğini ve insana dair hikâyeleri fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiren usta sanatçı Ara Güler'e adanmış olması kıymetli" dedi. Voleybolcu Zehra Güneş, Erdoğan'a tüm takımın imzaladığı formayı hediye etti.