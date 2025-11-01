Futbolda bahis skandalı Türkiye’nin gündemine oturdu: Kaybolan 60 milyar dolar... Başka skandallar da patlayabilir

Hakemlerin başrolde olduğu ve futbolcuların da incelendiği bahis skandalı Türkiye'nin önemli gündem maddeleri arasına girdi. Kamuoyunun da ilgiyle takip ettiği konuyla ilgili SABAH Gazetesi Yazarı Mahmut Övür dikkat çeken bir yazı kaleme aldı ve kumarda kaybolan 60 milyar dolara vurgu yaptı.

İşte Mahmut Övür'ün 'Bahis skandalı ve giden 60 milyar dolar' başlıklı yazısı:

Başta CHP olmak üzere muhalefetin bir kesiminin, son dönemde yürütülen yolsuzluk soruşturmalarına toptan karşı çıkması gerçeği değiştirmiyor. Ortada İBB'de olanlar dâhil herkesin bildiği, konuştuğu pervasız ve organize bir yolsuzluk bataklığı olduğu çok açık. Bırakın belediyeleri, Merkez Bankası'nı ya da borsayı, bu ülkenin gözbebeği kurumu Yunus Emre Enstitüsü bile "yolsuzlukla" kirletildi. Ama daha ötesine de tanık olduk; dün de bugün de büyük oranda tekil yapılan yolsuzluklar artık organize ve siyaseti dizayn etmek için yapılıyor. Buna da artık izin vermemek gerekiyor; çünkü bundan ötesi yok.