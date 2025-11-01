Hedef 20 bin kaçak yapı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaçak yapılarla mücadele programı çerçevesinde imar kanununa aykırı olarak inşa edilen 30 yapı tespit edildi. Yapıların yıkım süreci dün Akbük Koyu'nda başladı. Bölgede bulunan bir prefabrik ev, ekipler tarafından yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında belediye, jandarma ve zabıta ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Belediye personeli, yıkım öncesinde yapılarda bulunan eşyaları tahliye ederken, elektrik tesisatları da güvenli şekilde söküldü. Ardından kepçelerle yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yetkililer, kaçak yapılaşmaya karşı kararlılıkla mücadeleye devam edileceğini belirtti. Ayrıca, benzer şekilde imar kanununa aykırı tespit edilen diğer yapıların da kısa süre içinde yıkılacağı açıklandı. Muğla genelinde yargı süreci sonuçlanmış yaklaşık 20 bin kaçak yapının olduğu öğrenildi. Bu yapıların yıkım süreci yakın zamanda başlayacak.