78 can alan ihmale ibretlik ceza

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, geçen 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı yangın faciasıyla ilgili görülen dava karara bağlandı. 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın, 27 Ekim'de başlayan ve dün sona eren karar duruşmasında, sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından karar açıklandı.

'OLASI KASTLA ÖLDÜRME'

Tutuklu sanıklar otel sahibi Halit Ergül, şirket yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklar ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden de 44'er kez "olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11 ay hapse çarptırıldı.

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılan diğer sanıklardan Cemal Özer ve Mehmet Salun 22'şer yıl 3 ay, Doğan Aydın, Muharrem Şen ve Kübra Demir 21'er yıl 4 ay 15 gün, Reşat Bölük, Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Ali Ağaoğlu, Aleyna Beşinci, İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Mehmet Özel ve Yeliz Erdoğan 21'er yıl, Yiğithan Burak Çetin 12 yıl, Bayram Ütkü 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, Faysal Yaver, Ece Kayacan ve Enver Öztürk'ün beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, İbrahim Polat, İsmail Karagöz'ün tutuklanmasına, Doğan Aydın hakkında 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

İLK DURUŞMA 10 GÜN SÜRDÜ

BOLU Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda 7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada sanıkların tamamı ve müştekiler ile tanıklar dinlendi. Otelin kahvaltı aşçı yardımcısı Faysal Yaver'in yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye edildiği duruşmada, otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar tutuklandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Kararın açıklanmasının ardından salon dışında duygusal anlar yaşandı. Yakınlarını yangında kaybeden aileler, gözyaşları içinde birbirine sarıldı. Bazı ailelerin ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıdığı, birbirlerini teselli etmeye çalıştığı görüldü.

TÜRK HUKUK TARİHİNDE EMSAL OLABİLECEK MÜTHİŞ BİR KARAR

OĞLU Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, "Hiçbir zaman adaletten umudumuzu kesmedik. İlk günden itibaren, ilk duruşmadan itibaren yüce heyete, başta Reis Bey olmak üzere umudumuzu hep koruduk ve buradan çıkacak kararın toplumda karşılığı olacağını, yüreklere su serpeceğini söyledik. Çok şükür, bugün geldiğimiz noktada verilen karar, bana göre dünya ve Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır" dedi.

SON SAVUNMASINDA SUÇU KABUL ETMEDİ

DURUŞMANIN, önceki gün görülen ikinci günkü celsesinde ise ilginç bir olay yaşandı. Sanıklardan otel müdürü Kadir Özdemir'in avukatı Serbülent Baykan, müvekkilinin tahliye ve beraatini talep etmediklerini söyleyerek, "Benim müvekkilim geri zekâlı. Bunu kendisine de söylüyorum. Beni dava da edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum. Bu vahim olayda acılarını yüreğimde hissediyorum. Bu bir katliamdır. Burada kasten adam öldürme var, net. Bu oteli kim geldi denetledi? Turizm Bakanlığı. Sen, buna bakmadan gelip orada yedin içtin, ondan sonra otele 'uygundur' dedin. Suçlu kimse Allah belasını versin. Burada kast var, cinayet var. Benim müvekkilime bin yıl ceza az, 5 bin yıl verin. Ama bakanlıktan oraya gelenleri de yargılayın. Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras'ın talimatı üzerine bizim geri zekâlı gidip başvuruda bulunmuş. Gitsin biraz yatsın, onun bunun vekâletini almasın" dedi. Yine önceki günkü celsede son savunmasını yapan otel sahibi Halit Ergül, "Kiracı olduğum bu otelde herhangi bir yangının büyüklüğünü artıracak değişiklik yapmadım. Biz düzenli olarak denetleniyorduk. Eğer böyle olacağını bilsem çocuklarımı, torunlarımı o otelde kaldırmazdım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, çok üzgünüm" dedi.

CEZALARIN HEPSİ ÜST SINIRDAN UYGULANDI

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, "Verilen cezaların hepsinin üst sınırdan uygulandı. İlk baştan beri yargıya inancımızın tam olduğunu, Türkiye'nin bu konularda emsal olacak bir ceza beklediğini söylemiştik. Beklediğimiz gibi böyle emsal olaylarda artık bir nokta konuldu. Umarız verilen bu karar, tüm Türkiye'ye örnek olur. Adaletin bir nebze yerini bulduğuna inanıyoruz. Mağdur yakınlarının da bir nebze içine su serptiğine inanıyoruz" dedi.