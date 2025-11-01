‘İsrail kendini savunuyor’ diyen Merz’e bir kez daha tepki gösterdi: İsrail’e masum denilmesini yutmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025'te yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:

Türkiye olarak, insanlığın kaderinin 5 ülkenin insafına terk edilemeyeceğini dile getirdik. Bu sebeple "Dünya beşten büyüktür" dedik. En büyük insani krizlerde, en somut insan hakları ihlallerinde dahi karar almakta geciken sistemin, taze fikirlere, yeni katkılara ve elbette günceli yansıtan bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğu aşikâr. Son 2 yılda Gazze'de yaşananları hep beraber takip ettik. İsrail hükümeti 2 yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 70 bin Gazzeliyi şehit etti. 170 binden fazla Filistinli kardeşimiz İsrail saldırılarında yaralandı.

Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Okullar, kiliseler, camiler, hastaneler kasıtlı şekilde bombalandı. Hâlâ ne diyorlar? İsrail masum. Nasıl masum oluyor? Zalim İsrail'in ta kendisi. Nükleer silah, en güçlü bombalar, istediği anda istediği gibi Gazze'yi vurma imkânı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor?

(Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le ortak basın toplantısını kastederek)

Dün işte bu başımıza geldi ve orada gerekenleri zaten söyledik. Tam aksine masum değil, zalim İsrail'in ta kendisidir. Elinde her nevi silah var. Kısa menzil, orta menzil, uzun menzilli silahlar var. Nasıl masum oluyor? Bunu yutmazlar. Hele hele Türkiye olarak biz bunu yutmayız.

GEZİ'DE İSTANBUL'A KAMP KURANLAR GAZZE'DE SUSTU

Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil uluslararası basın aynı şekilde failleri özenle gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kalmıştır. Bir avuç medya organı ve cesur gazeteci dışında Gazzeli mazlumların sesini dünyaya duyuran olmadı. İsrail şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak özellikle çocuklara karşı kullandı. Az önce perdede gördük. Deri kemik olan o yavruları gördük ve açlıkla bu yavrular terbiye ediliyor. İsrail'in yalana dayalı propaganda makinesi karşısında hayatları pahasına sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan 270 gazeteci katledildi.

AİLEYİ REYTİNGE KURBAN ETMEYİN

Aile müessesesi ciddi saldırı altında. Çarpık ilişkiler, sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir. Sosyal medya mecraları aynı şekilde bu yozlaşma sürecini körüklüyor. Kadın ve erkekten oluşan aile kurumunun altına adeta dinamit konuluyor. Özgürlük kavramıyla her türlü gayri ahlakilik meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İnsanlık için en iyi ve ahlaki olanı reyting kaygısına kurban etmeden yolunuza devam etmenizi bekliyorum.