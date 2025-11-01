Son savunmasında suçu kabul etmedi

Duruşmanın, önceki gün görülen ikinci günkü celsesinde ise ilginç bir olay yaşandı. Sanıklardan otel müdürü Kadir Özdemir'in avukatı Serbülent Baykan, müvekkilinin tahliye ve beraatini talep etmediklerini söyleyerek, "Benim müvekkilim geri zekâlı. Bunu kendisine de söylüyorum. Beni dava da edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum. Bu vahim olayda acılarını yüreğimde hissediyorum. Bu bir katliamdır. Burada kasten adam öldürme var, net. Bu oteli kim geldi denetledi? Turizm Bakanlığı. Sen, buna bakmadan gelip orada yedin içtin, ondan sonra otele 'uygundur' dedin. Suçlu kimse Allah belasını versin. Burada kast var, cinayet var. Benim müvekkilime bin yıl ceza az, 5 bin yıl verin. Ama bakanlıktan oraya gelenleri de yargılayın. Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras'ın talimatı üzerine bizim geri zekâlı gidip başvuruda bulunmuş. Gitsin biraz yatsın, onun bunun vekâletini almasın" dedi. Yine önceki günkü celsede son savunmasını yapan otel sahibi Halit Ergül, "Kiracı olduğum bu otelde herhangi bir yangının büyüklüğünü artıracak değişiklik yapmadım. Biz düzenli olarak denetleniyorduk. Eğer böyle olacağını bilsem çocuklarımı, torunlarımı o otelde kaldırmazdım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, çok üzgünüm" dedi.