Yeni Anayasa Meclis’in öncelikli görevi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri başladı. Komisyonda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni anayasa yapılması ve başta Siyasi Partiler Yasası, antidemokratik düzenlemelerden Türkiye'nin kurtulması bu Meclis'in en önemli ödevlerinden birisidir" açıklamasında bulundu. Görüşmelerin başında bir sunum yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin diplomaside 'hamaset'in değil, 'anlam siyaseti'nin temsilcisi olduğunu belirtti. Bu arada, Komisyon'da söz alan İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, TBMM Başkanı'na yönelik yakışıksız sözleri ortamı gerdi. Kurtulmuş, Usta'nın çirkin sözlerine karşı "Hadsiz, terbiyesiz" diyerek salonu terk etti. 1.5 saatlik aranın ardından tekrar komisyonu toplayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuyla ilgili soruları cevaplandırırken, "Tarihi bir dönemeçteyiz. Türkiye bu meseleyi aşacak. Bu sefer mutlaka başaracağız. Ya biz başaracağız ya da emperyalistler başaracak" diye konuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, "Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saygısız sözler sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir" ifadesini kullandı.