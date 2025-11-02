Alevi başkanlığı Cumhurbaşkanlığı’na bağlansın

Alevi-Bektaşi Güçbirliği Platformu'nun hazırladığı ve 30 ocak, 7 federasyon ile 130'dan fazla dernek ve cemevinin imzasını taşıyan raporda, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması ve adının "Alevi-Bektaşi Cemevleri Başkanlığı" olarak değiştirilmesi talep edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin Alevi toplumuna yönelik adımları "tarihi ve kıymetli" olarak değerlendirildi. Rapor, ayrımcılığın son bulması, nefret içeren eserlerin ayıklanması, TRT'de Alevilik- Bektaşilik kanalı açılması ve Madımak ile Başbağlar için hafıza müzeleri kurulması gibi öneriler içeriyor. Alevi önderleri, din eğitimine karşı olmadıklarını, ancak bu sürecin yalnızca MEB eliyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Belgede birlik, kardeşlik ve devletle bütünleşme mesajı öne çıktı.