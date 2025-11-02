Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine’yi topluyor: Gündemde Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve futboldaki bahis soruşturması var!

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE!

Toplantısının ana gündeminde, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz perşembe günü DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmişti. Kabine toplantısında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti ile yaptığı görüşmenin sonuçları hem de terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgileri değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu da ele alınacak.