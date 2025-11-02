Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine’yi topluyor: Gündemde Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve futboldaki bahis soruşturması var!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak. Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek toplantıda ekim ayı enflasyon rakamları masaya yatırılacak. Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci, Eurofighter savaş uçağı alım ve Gazze’deki son durum ele alınacak. Öte yandan futboldaki bahis soruşturması da toplantının bir diğer gündem maddesi olacak.
ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE!
Toplantısının ana gündeminde, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz perşembe günü DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmişti. Kabine toplantısında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti ile yaptığı görüşmenin sonuçları hem de terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgileri değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu da ele alınacak.
EKİM AYI ENFASYON RAKAMLARI MASADA
Kabine toplantısının bir diğer önemli başlığı ise ekonomi olacak. Toplantıda ekim ayı enflasyon rakamları masaya yatırılacak. Kabinede enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirler de gözden geçirilecek.