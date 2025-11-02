Bu sefer başaracağız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis bütçesi görüşülürken milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş'un mesajları şöyle:

MUTLAKA BAŞARACAĞIZ: Türkiye'de Allah'ın izniyle bu meseleyi aşacağız. Bu sefer mutlaka başaracağız. Başka çaremiz yoktur. Ya biz başaracağız ya emperyalistler başaracak. Bu kadar da açık konuşuyorum.

GÜNDEMDE YOK: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili hiçbir tartışma gündeme gelmemiş, getirilmemiştir. Bu sürecin hiçbir yerinde 'federasyon, ayrı bir devlet kurmak' vesaire konular gündeme getirilmemiştir, asla konuşulmamıştır. Türkiye'nin resmi dili Türkçe'dir. Başka dilin resmi dil olarak kullanılması mümkün değildir.

TÜM TOPLANTILARI BİLİYORUZ: Köşesinde bekleyen birtakım çakalların gerçekten bu iş başarılmasın diye nice hesaplar içerisinde olduğunu biliyoruz, nice istihbarat örgütlerinin bölgenin neresinde hangi toplantıları yaptığını biliyoruz, bazı başkentlerde ne toplantılar yapıldığını biliyoruz.

'BIRAKMA' MI DİYELİM:

Terör örgütü diyor ki 'Tamam ben silahımı bırakıyorum'. Yahu 'Silahı bırakma' mı diyeceğiz? Silahını bırak, ilan ettiğin gibi bütün bileşenlerinle birlikte bu silahsızlanma meselesini tamamla, artık bir eli sandıkta bir eli silahta Türkiye siyaseti olmaz.

SİYASİ ETİK: Siyasi etik düzenlemesi Türkiye siyasetinin geleceği bakımından da fevkalade önemli, değerli olan bir tekliftir. Bunu da hep beraber çalışarak geçirmemiz gerektiği kanaatindeyim.

KURTULMUŞ'A YÖNELİK HAKARET, ŞAHSA DEĞİL MECLİS'E YAPILMIŞTIR

İYİ Partili Erhan Usta'nın bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a "PKK sevici" demesi siyasette infial yarattı. İktidar ve muhalefet partilerinin yönetici ve liderlerinden arka arkaya mesajlar geldi. Saygısızlığa tepkiler şöyle: YARALAYICI, KABA, SAYGISIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik ağır hakaret niteliğinde ifadeleri esefle kınıyorum. TBMM Başkanı'mıza yönelik hakaret, sadece şahsına değil, Meclis'imizin itibarına da yapılmıştır.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: Sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik yaralayıcı, kaba ve saygısız dili ve bu dili kullananı kınıyorum.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Meclis, sorunları büyütme değil çözme yeridir. Yüz yıllık bir meseleyi konuşurken, tartışırken görüşlerimiz farklı olabilir. Farklı düşüncelerimiz saygısızlığa dönüşmemelidir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Yürütülen sürece karşı olan herkes düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edebilir ancak bu meseleyi şahsileştirmek yakışıksızdır.