CHP’li başkan yardımcısı, ‘bozkurt’ işareti yapan vatandaşı darp etti

Burdur'un Bucak ilçesinde Arif Şengül (29) adlı vatandaş, 27 Ekim'de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konseri sırasında işyerinin penceresinden 'bozkurt' ve 'rabia' işareti yaptığı için CHP'li belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve zabıtalar tarafından darp edildiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Hastaneye giderek darp raporu alan Şengül, emniyete gidip şikâyette bulundu. Şengül, "Bucak Belediyesi'nin yanındaki işletmemizde konseri izliyorduk. Ben camdan rabia ve bozkurt işareti yaptığım sırada Bucak Belediyesi Meclis Üyesi Ö.D., zabıta personeli ile kapının önüne çıkarak yukarıya doğru bana bağırmaya başladı. Sonrasında da hep birlikte işyerimi basmaya geldiler. Merdiven boşluğunda beni yakalayıp darp ettiler" dedi.