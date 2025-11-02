CHP’nin ihale yalanı belgelendi

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmanın başlatılması sonrasında görevden alınan CHP'li Ahmet Özer'in yerine Can Aksoy'un başkanvekili olarak göreve başladığı Esenyurt Belediyesi, CHP medyası tarafından ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki gün Esenyurt'taki mitingi sonrasında, Aksoy yönetiminin 'Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine temizlik aracı kiralama ihalesi verdiği' yönünde haberler servis edildi. Esenyurt Belediyesi ise yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Açıklamada, söz konusu ihalenin 5 Eylül 2024 tarihinde, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Aksoy yönetiminin, Özer döneminde imzalanan ihale sözleşmesini de tek taraflı olarak feshettiği ve temizlik filosu kiralamak yerine kendi filosunu kurduğu kaydedildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Esenyurt Belediyesi Sokak Temizliği İçin Araç Kiralanması İhalesi hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara yer verilmiştir. Söz konusu ihale 05.09.2024 tarihinde yapılmış, Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili görevlendirilmesinden önce, dönemin Belediye Başkanı Ahmet Özer tarafından 13.09.2024 tarihinde onaylanmış ve karar ilgili firmaya tebliğ edilmiştir. Yine aynı dönemde, 24.10.2024 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Ancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan tahkikat sonucunda, ilgili ihaleye fesat karıştırıldığına dair resmi bildirim belediyemize ulaşmıştır. Bunun üzerine Esenyurt Belediyesi olarak hiç vakit kaybetmeden yasal süreç başlatılmış, ihale tek taraflı olarak feshedilmiş ve yüklenici firmanın kesin teminatı irat kaydedilmiştir. Gerçeği saptırarak kamuoyunu yönlendirmeye çalışan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.