İstanbul burada nefes alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin "İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı açılış programına katıldı. Törende konuşan Erdoğan şunları söyledi:

SABOTAJLARA RAĞMEN: Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul'umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Yeni millet bahçemizle şehrimize nefes aldıracak, İstanbul'un çehresini güzelleştirecek dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız. Çevre Bakanlığımızı, TOKİ'mizi, yüklenici firmamızı; işçisinden mimarına, mühendisinden yöneticisine kadar şehre imzamızı attığımız bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin, İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

SİYASİ AYRIMCILIK YAPMIYORUZ: Ecdat, asırlar boyunca bir yandan şehirleri imar ederken, diğer yandan da nesilleri inşa etmiştir. Ecdadımızın inşa ettiği, yaşadığı, ilham aldığı o güzel şehirleri aynı şekilde imar etmek için canla başla çalışıyoruz. Hem İstanbul'u hem de diğer illerimizi mamur ediyor, eksiklerini gideriyor, yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz. Bu konuda asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz.

KİFAYETSİZLERİN İNSAFINA TERK ETMEYİZ: İstanbul'umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Gençler, şunu herkes bilsin ki İstanbul bizim gözbebeğimizdir. Şunu da herkes bilsin ki bu aziz şehrin bir fetret devrini daha yaşamasına gönlümüz asla razı değildir. Bu anlayışla tüm imkânları İstanbul için seferber etmiş durumdayız. Ana muhalefet meydanlarda içi boş sloganlar atarken biz İstanbul için, sizler için, 86 milyonun tamamı için koşturuyoruz. Güvenli ve konforlu yeni yapılarla; millet bahçelerimiz, kütüphanelerimiz, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizle İstanbul'un güzelliğini ortaya çıkarıyoruz.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ: Geçtiğimiz hafta, halkımızda büyük heyecan uyandıran "Yüzyılın Konut Projesi"nin tanıtımını yaptık. Ülkemiz genelinde tam 500 bin konut inşa edeceğiz. Bunlardan 100 bin tanesi İstanbul'umuzda yapılacak. 81 ilimizin her birine depreme karşı dirençli, modern ve konforlu toplam 500 bin konut kazandıracağız. Yetmez... İstanbul'daki yüksek kira fiyatlarının hepimiz farkındayız. Bu sorunun çözümüne katkı sunacak bir projeyi devreye alıyoruz. Emlak Konut eliyle 15 bin konutu uygun şartlarda İstanbul'da kiraya vereceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede bu sosyal konutları tamamlayacağız.

231 MİLLET BAHÇEMİZİN YAPIMI SÜRÜYOR: Biz milletimizin refahını artırmanın, yüzünü güldürmenin, dünyanın en gelişmiş ülke vatandaşları hangi hizmetleri alıyorsa, kendi insanımıza onlardan daha iyisini sunmanın derdindeyiz. Millet bahçelerimiz, eser siyasetimizin en güzel örneklerinden biridir. Bugüne kadar tam 36 milyon 560 bin metrekare yeşil alana sahip 313 millet bahçemizi, 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 5 milyon 247 bin metrekarelik alanı kapsayan 231 millet bahçemizin de yapımı devam ediyor. Sadece İstanbul'da 34 millet bahçemizi tamamladık; 22 millet bahçemizin de inşası sürüyor.

FERAH VE MODERN MİLLET BAHÇESİ: 1 milyon 215 bin metrekarelik alana yayılan Atatürk Millet Bahçemizin açılışını yapıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, sergi alanından millet kıraathanesine; parkı, havuzu ve sosyal donatılarıyla İstanbul'a ferah ve modern bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Biliyorsunuz, 6 Şubat depremlerinde toplanma alanlarının önemi çok daha net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Burası aynı zamanda afet anlarında yüz binlerce vatandaşımızı ağırlayan bir toplanma merkezi olarak da hizmet verecek. Afet yönetim merkezinin de yer aldığı millet bahçemizde, herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecektir; tam donanımlı hastaneden tıbbi yardım malzemeleri lojistiğine, bakım ve ihtiyaç odalarından aşevlerine kadar afet anında ihtiyaç duyulan her şey burada millet bahçemizde olacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz ayrıca çok önemli bir sağlık tesisine de ev sahipliği yapıyor. Kovid-19 salgını döneminde 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak devreye aldığımız acil durum hastanemiz burada hizmet veriyor.

BİRLİĞİMİZİ BOZMAK İSTEYENLER MUVAFFAK OLAMAYACAK

Başkan Erdoğan, "İktidar ve ittifak olarak en büyük yatırımı milletimizin kardeşliğine, Türkiye'nin güvenliğine yapıyoruz. Cumhur İttifakı olarak bundan bir sene önce başlattığımız 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar, operasyonlarına hız vermiş durumdalar. Milletimizi tedirgin etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini ve iradesini bozmak. Fakat muvaffak olamayacaklar. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız; hep beraber Türkiye olacağız" dedi.

SPOR TESİSLERİNDEN AKTİVİTE ALANLARINA KADAR HER ŞEY VAR

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, toplam 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan ve 72 bin 128 metrekare kapalı alanla Türkiye'nin en kapsamlı millet bahçesi unvanını taşıyor. Bahçede 1 milyon 182 bin metrekare çim alan, 20 bin 399 ağaç, 28 bin kişilik etkinlik çayırı ve 7 minyatür İstanbul tepesi yer alıyor. Ayrıca 4 sergi alanı, fuar ve konferans salonları, 18 sera, 9 pazar yeri ve 4 bin araçlık otopark, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphane, 2 külliye, 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 85 bin metrekarelik yürüyüş yolu, 10 bin metrekarelik bisiklet yolu bulunuyor. Türkiye'nin en büyük afet toplanma alanı olarak planlanan alan, afet anında 165 binden fazla kişiye barınma imkânı sunacak.

'BETON OLACAK' DİYENLER YANILDI

Dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un merkezinde vatandaşlara nefes alma imkânı sunacak. Geçmişte başta CHP olmak üzere muhalefet kanadından ise tepki sesleri yükselmiş, arazinin betona boğulacağı iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hedef alınmıştı. Yapılan tüm algı operasyonlarına rağmen Atatürk Havalimanı arazisi, milyonlarca İstanbullunun faydalanacağı oksijen deposu bir yaşam alanına dönüştürüldü.

231 MİLLET BAHÇESİ DAHA YAPILIYOR

Türkiye genelinde bugüne kadar 36 milyon 560 bin metrekarelik alanda 313 millet bahçesi tamamlandı. 45 milyon 247 bin metrekarelik alanda 231 millet bahçesinin yapımı ise sürüyor. Sadece İstanbul'da 5 milyon 577 bin metrekarelik alanda 34 millet bahçesi tamamlanırken, 13 milyon 425 bin metrekarelik alanda 22 bahçenin inşası devam ediyor.