Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 11 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aradığımız 9, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu ülkemize getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 11 suçlu Türkiye’ye getirildi

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda,Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., R.A., Ö.İ., R.O., Z.Y., G.Y., E.L., U.Ç., T.C. ile ulusal seviyede aranan S.V. ve A.G. isimli şahısların yakalandığını belirtti.