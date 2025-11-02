Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 11 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aradığımız 9, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu ülkemize getirdik.
Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda,Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., R.A., Ö.İ., R.O., Z.Y., G.Y., E.L., U.Ç., T.C. ile ulusal seviyede aranan S.V. ve A.G. isimli şahısların yakalandığını belirtti.
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 9, ❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 2 Suçluyu, 🟥 GÜRCİSTAN(6), ALMANYA(3), ARNAVUTLUK ve BELÇİKA'dan Ülkemize Getirdik. 🟥 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., R.A., Ö.İ., R.O., Z.Y., G.Y., E.L., U.Ç., T.C. ile ulusal seviyede aranan… pic.twitter.com/jJurDGOC1r— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 2, 2025