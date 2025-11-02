Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama: DEM Parti heyeti yarın İmralı’ya gidecek!

Terör örgütü PKK'nın geçtiğimiz hafta Türkiye'den çekildiğini açıklamasının ardından 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşamaya geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü DEM Parti heyeti ile bir araya gelmişti. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yarın İmralı'ya gidecek.

DEM HEYETİNDEN İMRALI'YA 9. ZİYARET

Kritik görüşmeye ilişkin A Haber muhabiri Şener Çetin detayları aktardı. Çetin, "Terörsüz Türkiye hedefinde süreç adım adım işliyor. Her aşama ilmek ilmek dokunuyor. Bu anlamda yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını yürütüyor. Hem Meclis'te hem sahada yürütülüyor bu çalışmalar. Diğer yandan da İmralı heyetinin çalışmaları devam ediyor.

İmralı heyeti bir kez daha terörist başı Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme yarın olacak. En son görüşme Ekim ayının başında yapılmıştı. Aradan bir ay geçti ve yeni bir görüşme olacak. Bu görüşme de İmralı heyetiyle Öcalan'a yönelik yapılan ziyaretin dokuzuncu ziyaret olduğunu söyleyebiliriz.