AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 15 Aralık’ın “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edilmesini kutladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 15 Aralık’ın “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edilmesini kutladı.
Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bugün alınan karar, Türk Dünyası, Türkçe konuşanlar ve Türkçe öğrenenler için kutlu olsun.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı'nın bugün (3 Kasım) gerçekleştirilen oturumunda çok önemli bir karara imza attı.
Bugün kabul edilen kararla 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildi. Güzel Türkçemizin korunmasına ve insanlık mirası olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak bu kararın alınmasına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.