CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçtiler

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyaret sonrası, sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şu ifadeleri kullandı; "AK Parti İzmir ailemize hoş geldiniz. Uluslararası Türkmen Vakfı Başkanımız, kıymetli Türkolog Sn. Müştak Kadir Ömer ve Türkmen vatandaşlarımızı İl Başkanlığımızda misafir ettik. AK Parti ailemize katılımlarını simgeleyen rozetlerini takdim ederek, bu büyük gönül hareketine hoş geldininiz dedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk siyaset tarihinde ilk kez AK Parti'miz bünyesinde kurulan Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı, ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirme yönünde tarihi bir adımı temsil etmektedir. Ayrıca, AK Parti'mizin iktidara gelişinin yıldönümünde, CHP'den istifa ederek partimize katılan vatandaşlarımızın bu anlamlı buluşmaya katkısı, birliğimizin ve kardeşliğimizin daha da pekiştiğinin güçlü bir göstergesidir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyerek "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun bu özel günde daha da güçlendiğine yürekten inanıyoruz."