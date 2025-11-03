DMM'den "Hacıbektaş'ta huzurevi kapatılıyor" iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Nevşehir'deki söz konusu huzurevi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin resmî bir açıklama yaparak iddiaların gerçek dışı olduğunu kamuoyuna duyurdu.

DMM tarafından yapılan açıklamada, huzurevi sakinlerinin geçici olarak başka bir merkeze nakledilme kararının temelinde yalnızca can ve mal güvenliğinin sağlanması amacının yattığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu tesiste yangın güvenliği ile ilgili zorunluluklar ve yapısal güçlendirme faaliyetlerinin icrası teknik bir zorunluluk haline gelmiştir," denildi.

Bu zorunluluklar çerçevesinde, huzurevi sakinlerinin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne intikal ettirildiği teyit edildi.

DMM, nakil işleminin geçici olduğunu ve tadilatların tamamlanmasını takiben sakinlerin yeniden eski yerlerine döneceğini vurguladı. Açıklamada, "Sadece teknik boyutu olan bu konuya farklı anlamlar yüklenmesi, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir çaba niteliği taşımaktadır," ifadelerine yer verildi.

Merkez, vatandaşları manipülatif amaçlarla paylaşılan ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olmaya davet etti.