Eğitimde FETÖ’ye geçit yok

FETÖ'nün eğitim sistemine sızma girişimlerine karşı Millî Eğitim Bakanlığı, 10 yılı aşkın süredir kesintisiz bir mücadele yürütüyor. FETÖ yapılanması, yıllarca dershaneler, özel okullar ve yayınevleri üzerinden devletin eğitim politikalarına nüfuz etmişti. 2013'te başlayan kararlı mücadeleyle bu vesayet tamamen sona erdi. Bakanlık, örgütle bağlantılı kurumları tespit ederek kapattı, öğretmen ve yöneticiler hakkında soruşturmalar yürüttü. 15 Temmuz'un ardından bu kurumlar devlet eliyle yeniden yapılandırılarak milletin çocuklarına tahsis edildi. 2013-2016 yılları arasında müsteşarlık görevi döneminde FETÖ'nün eğitim kurumları ve bürokrasi içindeki yapılanmasına karşı kapsamlı bir tasfiye süreci yürüten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gelinen noktayı SABAH'a anlattı. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Eğitim Editörü Ceyda Karaaslan'la bir araya gelen Bakan Tekin ''Nöbete devam'' dedi.

YENİDEN SIZMAK İSTİYORLAR

FETÖ'nün yıllar boyunca en güçlü şekilde örgütlendiği alan olan eğitimde, 2013'te başlatılan büyük temizlik, bugün "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"yle yepyeni bir döneme evrildi. Ancak Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e göre mücadele henüz tamamlanmış değil. "Eğitimde vesayet bitti ama bu yapı farklı isimlerle yeniden sızmak istiyor. Biz de 7/24 teyakkuzdayız" diye konuştu. Bakan Tekin, mücadelenin yalnızca bir temizlik süreci olmadığını vurgulayarak "FETÖ'nün vesayeti son buldu ama asıl hedefimiz daha güçlü, daha ahlaklı, daha millî bir eğitim sistemi kurmak. Köklerimizle geleceğimiz arasındaki tek köprü eğitimdir'' dedi. Bu anlayışla hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) ahlak, adalet, merhamet, çalışkanlık ve iyilik gibi değerlere dayalı yeni bir eğitim vizyonunu temsil ediyor. TYMM sadece bir müfredat reformu değil, eğitim yoluyla Türkiye'nin bağımsızlığını, millî kimliğini ve toplumsal direncini güçlendiren stratejik bir adım oldu. Eğitim sistemini dış ideolojik yapılardan koruyarak, gelecekte benzer sızma girişimlerine karşı güçlü bir zihinsel ve kurumsal direnç oluşturmayı amaçlıyor.

RAKAMLARLA FETÖ MÜCADELESİ

Bakan Tekin 10 yıl içinde FETÖ'yle mücadele kapsamında kapatılan okullar ve ihraçlarla ilgili istatistikleri de paylaştı.

İŞTE RAKAMLARLA FETÖ'YLE MÜCADELE:

● İHRAÇ EDİLEN PERSONEL: 34 bin 795

● KHK KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLENLER: 33 bin 716

● KAPATILAN ÖZEL KURUM SAYISI: 3 bin 127

FETÖ SİSTEME YENİDEN SIZAMAYACAK

MEB, örgütün sisteme yeniden sızmasını önlemek için özel öğretim kurumlarında çok yönlü denetimler yürütüyor. Kurum açma, devir ve program ilavesi talepleri titizlikle inceleniyor. FETÖ bağlantılı kişi ve markaların farklı adlarla sektöre girmesi engelleniyor. Yeni düzenlemelerle özel öğretim kursları yalnızca bir bilim grubunda faaliyet gösterebiliyor. İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ağır para cezaları ve kapatma yaptırımları uygulanıyor.

RUHBAN OKULU HAZIRLIKLARI TAMAM

Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması konusuna da değinen Tekin, bunun devlet politikası kapsamında ele alınacağını belirtti. Bakan Tekin "Okulun din adamı yetiştiren bir kurum olarak yeniden açılması talebi Patrikhane'den geldi. Biz teknik hazırlıklarımızı yaptık, raporumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Karar devletin en üst düzeyinde alınacaktır'' diye konuştu.