Hakedişlerini almak için rüşvete yönlendirdiler

CHP'li 7 belediye başkanının adının geçtiği suç örgütü ele başı Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde 40'ı tutuklu, 200 şüpheli hakkında birçok suçlama yer alıyor. Rüşvete bulaşan CHP'li belediyeler arasında başı Beşiktaş çekiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'rüşvet alma' suçundan 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianameye göre Adıyaman Belediyesi'nin çöp toplama, araç kiralama ve temizlik işini, asıl sahibinin Aziz İhsan Aktaş olduğu Bilginay Temizlik Firması yürütüyordu. 2024 yerel seçimleriyle belediye, CHP'ye geçince firma, 24 milyon liralık hakedişlerini alamamaya başladı. Bunun üzerine firmanın proje müdürü Savaş Çetinkaya, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile görüştü. Tutdere, Çetinkaya'yı bu sıkıntıyla ilgili belediyede temizlik işlerimden sorumlu Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirdi. Kayhan da 'ödeme yaparsan alabilirsin' ifadeleriyle rüşvet istedi. Tutdere'nin bu yönlendirme nedeniyle rüşvet alma eylemine iştirak ettiği saptandı.

BAŞKAN YARDIMCISI 'BORÇ' DEDİ

İddianameye göre Çetinkaya, Kayhan'a 6 Haziran 2024-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında 5 farklı tarihte 775 bin lira gönderdi. Kayhan, söz konusu paranın borç alarak aldığını belirtti ancak savcılık, 1 aylık süre zarfında Çetinkaya'dan borç almasını ve ödememesinin hayatın olağan akışına uygun bulmadı. Çetinkaya'nın bu parayı rüşvet olarak verdiği, ifadesinde de belediyenin yapacağı ödemelerin şüpheli Ceyhan Kayhan'a teslim ettiğini kabul ettiği vurgulandı.