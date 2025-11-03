İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede teknolojiyi etkin şekilde kullanmak için yeni bir adım attı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 39 ilçede eş güdümlü şekilde görev yapacak gece görüşlü, termal kameralı, hoparlörlü ve spot ışıklı dron filosu kuruldu. Suçla mücadelede dronları devreye alan İstanbul polisi, özellikle motosikletle suç işleyenlerin takibinde ve kurşunlama olaylarının aydınlatılmasında dron desteğiyle fark oluşturmayı hedefliyor. Suçla mücadelede İstanbul'u dört bir yandan izlediklerini belirten Yıldız, "İstanbul'u gözlerimiz kapalı değil, birçok noktada kent güvenlik yönetim sistemi kameralarımızla, insansız hava araçları kameralarımızla, yüz tanıma kameralarımızla dört bir yandan izliyoruz. Kısacası havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz" dedi. Yıldız, "Suça karışan motosiklet takibinde, toplumsal olaylarda veya trafik ihlallerinde, turizm açısından hanutçulukla mücadelede, Beyoğlu'nda, Taksim'de, Galata'da, Sultanahmet'te İHA'larımızı kullanıyoruz" diye konuştu.