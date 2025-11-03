HDP’li eski milletvekili Semra Güzel hakkında karar çıktı! 8 yıl 9 ay hapis cezası

PKK'lı sevgilisi Volkan Bora ile fotoğrafları çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılandığı davaya Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya sanık Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, avukatları ve izleyiciler de salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, önceki celse istenilen HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini ve ayrıca mahkemenin kasasında bulunan ve sahte olduğu iddia edilen, "Mehtap Dayan" adına düzenlendiği belirtilen nüfus cüzdanına ilişkin inceleme raporunun dosyaya eklendiğini bildirdi.

"BAHSİ GEÇEN KİŞİLER TİP ÖĞRENCİSİ"

Söz verilen sanık Güzel, "Tanık beyanlarında ve HTS kayıtlarında bahsi geçen kişiler tıp öğrencisidir. Bahsedilen görüşmelerin yapıldığı zaman aralığında ben Tabip Odası yönetiminde görev alıyordum. Bundan dolayı öğrencilerle iletişime geçmem çok normal bir durum. Bunun örgütsel bir bağlantısı yok." dedi. 2 Eylül 2022' de İstanbul'dan Edirne'ye giderken "Mehtap Dayan" isimli sahte kimlikle yakalanmasına ilişkin sanık Güzel, "Yaşanan süreç boyunca fotoğrafların yayınlanmasıyla birlikte ölüm tehdidi aldım. Kendimi savunmak, korumak durumundaydım. Bu durum için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılsaydı. En azından bu kaygıyı yaşamazdık." savunmasında bulundu. Söz alan sanık avukatları ise olayın yaşandığı sırada Güzel'in, resmi kurumlarda geçerli kimlik kartının da cüzdanda olduğunu, müvekkillerinin "Mehtap Dayan" ismini kullanmadığını, kendisini polislere Semra Güzel olarak tanıttığının da sabit olduğunu belirterek, 'resmi belgede sahtecilik suçunu' işlemediğini öne sürdü.

Mahkeme başkanı, dosyanın gelmiş olduğu aşama ile araştırılması gereken husus kalmadığını bildirerek, duruşma savcısına görüş sordu. Savcı, mütalaasını tekrar ettiğini, yargılamanın geldiği aşama ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alındığında adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olacağı kanaatine varıldığından, mahkemece verilecek olan adli kontrol tedbirlerinin uygulanması üzerine sanık hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti.

"MİLLETVEKİLİ OLMADAN ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR VEKİL OLDUKTAN SONRA KIYMETE BİNDİ"

Mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen sanık Güzel, dosyanın başından beri elle tutulur bir delil olmadığını iddia ederek, "Fotoğraflarım bir senaryo gibi basına servis edildi. 'Sevgili' ibaresi kullanılarak tepki oluşturuldu. Medyada bu bir karalama kampanyasına dönüştü ve ben tehditlere maruz kaldım, can güvenliğim tehlikedeydi. Bu fotoğrafların nasıl çekildiği gündeme gelmeden, direkt hangi cezayı almam gerektiği konuşuldu. Daha dokunulmazlığım kaldırılmadan bunlar yaşandı. Benim milletvekili olmadan önce çekilen bu fotoğraflarımı vekil olduktan sonra kıymete bindi, manipüle edildi. Beraatimi istiyorum." dedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve uzun süredir tutuklu yargılandığını belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istediler.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Semra Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.