İstanbul'un verileri CIA - MOSSAD ve MI6'e nasıl aktarıldı? Basit bir seçim kampanyası olmadığı açık! ABD ve Avrupa...
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturmasıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluk davasıyla birlikte casusluk skandalı sürecinde de benzer bir tavrı takındığını belirten Övür 2019 yerel seçimlerine atıfta bulunarak, "Bunun basit bir seçim kampanyası olmadığı çok açık" ifadelerini kullandı.
Türkiye İBB'de patlak veren yolsuzluk ve rüşvet skandalı silsilesini konuşurken, casusluk soruşturması da gündeme bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibinin İstanbullunun verilerini sızdırmasıyla ilgili Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
İşte Mahmut Övür'ün 'CIA yardımıyla kampanya mı casusluk mu?' başlıklı yazısı:
Son iki yıldır belediyelerden holdinglere, borsadan devletin en önemli kurumlarına yönelik birçok alanda önemli ve sarsıcı "yolsuzluk" operasyonları yapıldı, yapılmaya da devam ediyor.
Kuşkusuz hepsi önemlidir ama çok partili hayata geçtiğimiz son 75 yılda Türk siyaseti ilk kez siyasetin finansmanı gerekçeli bir "yolsuzluk" skandalıyla sarsıldı. İşin bir ayağında Ekrem İmamoğlu'nun parayı bulmak için İBB bünyesinde kurduğu "sistem" varken, diğerinde bir süredir gündemi sarsan "siyasi casusluk" iddiası var.
Her ikisini de büyük oranda CHP eksenli itirafçıların açıklamalarından öğrendik. Yolsuzluk dosyasında çok sayıda itirafçı, yer ve zaman göstererek kime ne kadar para verdiğini açıkladı ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu iddiaları sorgulamak yerine meydan meydan gezip bunların "iftira" olduğunu söyledi. Partisinin yüzyıllık tarihini kirletme pahasına verilen rüşvetleri, kıyak ihaleleri, baklava kutularında verilen paraları, depolarda saklanan külçe altınları görmezden geldi.
Aynı yöntem bu kez "siyasi casusluk" iddiasında da izleniyor. Ortada bir sürü karanlık nokta olmasına rağmen yine koro halinde "Böyle casusluk davası mı olur?" şarkıları söyleniyor.