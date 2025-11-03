Kabinenin masasında ‘Terörsüz Türkiye’ var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yoğun gündemle toplanacak. "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama toplantının en önemli başlıklarından biri olacak. Bu süreçte kaydedilen ilerleme, alınan kararlar ve bundan sonra atılacak adımlar kabine üyeleri tarafından detaylı şekilde değerlendirilecek. Geçtiğimiz hafta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kapsamlı sunumlar yapmış, aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da DEM Parti İmralı heyetini kabul etmişti.

Bu temaslardan çıkan sonuçlar ve oluşan beklentiler bugün kabine toplantısında ele alınacak. Toplantıda, PKK'nın silah bırakma ve Türkiye'den çekilme kararı sonrası atılacak yargısal ve idari adımlar da değerlendirilecek. Ayrıca SDG'nin Suriye ordusuna katılımı ve silah bırakması beklenen bazı PKK unsurlarının bu yapıya dahil olması gibi gelişmeler de güvenlik başlığı altında masaya yatırılacak.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ

Dış politika gündeminin en önemli maddesi ise Gazze'deki ateşkes süreci olacak. Türkiye'nin bu süreçteki arabuluculuk rolü, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden inşası konularında atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

Öte yandan Sudan'da sivilleri hedef alan saldırılar ve bölgede yaşanan krizin çözümü de konuşulacak. Öte yandan ekonomideki son veriler, enflasyonla mücadele, alım gücünün artırılması, terör operasyonları, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluklar, futbolda bahis soruşturması, sosyal konut hamlesi gibi iç politikaya dair sıcak başlıklar ele alınacak.