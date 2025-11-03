Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Ankara ve İstanbul’u geride bıraktı!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı kesin hesap rakamlarına göre cari bütçe yılında yaklaşık yüzde 50'lik oran ile 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk 2 sırada yer aldı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR, YATIRIMDA TÜRKİYE İKİNCİSİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu başarı, vizyoner yönetim anlayışımızın ve Kayserililere hizmet aşkımızın bir sonucudur" dedi.

ChP'Lİ İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA BELEDİYELERİNİ GERİDE BIRAKTI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performansları Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi sonuçlarına göre, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirleri geride bırakarak, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran ikinci büyükşehir belediyesi oldu.