Millet 23 yıldır iktidarda: Krizlerden istikrara

Türkiye, 3 Kasım 2002'de sandığa giderek siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birine imza attı. Seçim sonuçları, sadece bir iktidar değişimini değil, aynı zamanda Türkiye'nin istikrar, güven ve kalkınma eksenli yeni bir döneme geçişini de başlattı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) oyların yüzde 34,3'ünü alarak tek başına iktidara geldiği seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 19,4 oy oranıyla ana muhalefet partisi oldu. Meclis'e sadece iki parti girebilirken, yıllarca siyasete yön veren birçok parti baraj altında kaldı. Bu sonuç, Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

KAOS DÖNEMİ BİTTİ

3 Kasım 2002 seçimiyle birlikte Türkiye hem siyasette hem de kamu yönetiminde reform sürecine girdi. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye kadar birçok alanda yapılan yatırımlar, ülkenin çehresini değiştirdi. Sürekli istikrarla birlikte güçlü siyasi irade, uzun vadeli planların hayata geçirilmesini mümkün kıldı. Bu dönemde başlayan istikrar ortamı, Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak öne çıkmasının da zeminini hazırladı.

SİYASİ TARİHTE DÖNÜM NOKTASI

AK Parti'nin iktidara geldiği bu seçim hâlâ Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak anılıyor. Koalisyonların sona erdiği, ekonomik istikrarın temellerinin atıldığı ve güçlü liderlik döneminin başladığı 3 Kasım 2002, sadece bir seçim tarihi değil; Türkiye'nin geleceğine yön veren bir milat olarak tarihteki yerini koruyor.

MİLLETE BAŞVURDUK

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Sadece altyapıda otobanlar yapmadık. Siyasi alanda açtığımız otobanı çok kıymetli görüyorum. Siyaseti demokratik otobana çıkardık. Artık kimse siyasete 'şu yoldan gidemezsin, bu yoldan gideceksin' diyemiyor. Bu çok kıymetli, Türkiye bunu başardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşundan bu yana yürüttüğü demokratik mücadele Türkiye'nin istikrarına yön verdi. Hiçbir zaman şapkasını alıp gitmedi. Her türlü saldırıya karşı demokratik mücadele azminden geri adım atmadı. Her zaman millete güvendi ve kriz anında millete başvurdu."