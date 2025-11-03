MOSSAD casusları hassas verileri topladı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 2023 Mayıs ayında kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına Türkiye'deki kişileri hedef aldığı iddia edilen 17 sanıklı casusluk davasına ilişkin verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Kendisine "özel araştırmacı danışman" süsü veren "Taner Sezgin" kod isimli Selçuk Küçükkaya, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan

15 yıl, iki kişiye karşı "imzasız mektupla veya özel işaretlerle ve birden fazla kişiyle tehdit" suçundan 6 yıl 8 ay ve iki kişiye karşı "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 4 şüpheliye ise 18'er 4 yıl ve 8 yıl 9 ay gibi değişen oranlarda hapis cezası verildi. 11 sanık ise "siyasal ve askeri casusluğa yardım" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1 firari sanığın ise dosyası ayrıldı.

ORGANİZE FAALİYET

Gerekçeli kararda, tutuklu Selçuk Küçükkaya ve ekibinin, hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği takip, tehdit ve kişisel veri toplama eylemlerinde bulundukları vurgulandı. Küçükkaya ve ekibi, Türkiye'de ikamet eden veya ülkemizle ekonomik ilişkileri bulunan Mossad'ın hedefindeki kişilerin telefon görüşme ve sinyal bilgileri gibi hassas verilerini topladı ve takibini gerçekleştirdi. Mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan suç duyurusunda bulundu.