Polisten kaçmak için tuşlu telefon

Görevden alınan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın cep telefonunda yapılan incelemede, İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonundan 3 ay öncesine ait 22 Aralık 2024 tarihli önemli bir belgeye ulaşıldığı ortaya çıktı. "Ekrem İmamoğlu ve geliyorum diyen operasyon" başlıklı belgede, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirme ve aday sürecinin bulunduğu görüldü. Devamında ise 'Hazırlıklar' olarak belirtilen kısımda, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değiştirilmesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni bir ismin atanması, İstanbul'a yeni bir valinin atanması hazırlığı içinde olunması' şekilden ifadelere rastlandı. Belgede, madde madde neler yapılması ve nasıl önlem almaları gerektiği sıralanıyor:

1 Öncelikle yakın akraba ilişkileri olmayan, güvenilir bir kişi üzerinden yeni bir ofis hazırlanmalıdır.

2 İnternete hiç bağlanmamış yeni bir bilgisayar temin edilerek önemli ve özellikli bilgiler ve dosyalar sadece bu bilgisayarda bulunmalıdır.

3 Başkası adına daha önce hic kullanılmamış sıfır telefon temin edilmelidir. Telefon akıllı olmayan tuşlu telefonlardan tercih edilmelidir.

KİM HAZIRLADI BİLMİYORUM

26 Ekim günü casusluk suçundan tutuklanan Necati Özkan'ın aynı gün savcılık ifadesinde bu belgenin de sorulduğu ortaya çıktı. Özkan sorgusunda telefonunda bulunan notla ilgili , "Bu dokümanları kimin hazırladığını bilmiyorum, bahsi geçen dokümanlardaki içeriklerden de haberdar değilim. Eğer benim telefonumdan çıktıysa muhtemelen bana biri tarafından gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.