SON DAKİKA... Bakan Yerlikaya açıkladı! 59 ilde eş zamanlı operasyon: 190 şüpheli tutuklandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 190 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Şüphelilerden 111'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 10 gündür süren operasyonlarımızda 539 şüpheliyi yakaladık." Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. 59 il… pic.twitter.com/D0nRlwVk9e— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 3, 2025