SON DAKİKA... Bakan Yerlikaya açıkladı! 59 ilde eş zamanlı operasyon: 190 şüpheli tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 190 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

DHA

Şüphelilerden 111'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.